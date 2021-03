Tenta di rubare 20 pc al «Quarenghi»

Arrestato un 49enne di Alzano Armato di forbici e tenaglie ha tentato di rubare 20 computer all’istituto «Quarenghi» di via Europa a Bergamo ma è stato fermato dai Carabinieri di Bergamo.

I militari della Sezione Radiomobile di Bergamo, attivati dalla locale centrale operativa, sono intervenuti intorno alle 3 circa della notte scorsa, presso l’istituto «Quarenghi» di via Europa, dove un uomo, un 49enne originario di Alzano Lombardo, già gravato da precedenti, si era introdotto all’interno dell’istituto forzando una finestra che si trovava nella parte posteriore del plesso.

Una volta entrato però, è scattato l’allarme dell’istituto che ha fatto attivare subito la vigilanza e, quindi, i carabinieri in servizio di pronto intervento. Giunti sul posto, i militari hanno dunque fermato l’uomo, accertando come quest’ultimo, che si era armato di un paio di forbici e di una tenaglia, poi sequestrate, avesse tentato di asportare 20 computer portatili.

Condotto in caserma, il fermato è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, a seguito dei quali è stato dichiarato in arresto in attesa di giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del Tribunale di Bergamo.

