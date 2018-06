Tenta di rubare la radio della polizia Preso un 52enne ad Alzano Lombardo

Tenta di rubare la radio della polizia

Si è avvicinato all’auto della polizia locale ad Alzano in pieno giorno per cercare di rubare la radio di servizio. È successo intorno alle 18 di giovedì 7 giugno in via Piave ad Alzano Lombardo: un 52 enne è stato subito arrestato dai Carabinieri di Alzano. L’uomo aveva già sfondato il finestrino ma è stato colto sul fatto: ancora non è chiaro che cosa dovesse fare della radio di servizio.

