Tenta furto di bici, 2 passanti lo bloccano

42enne arrestato in piazza a Fara Stava tentando di rubare una bicicletta ed è stato notato da due passanti che hanno dato l’allarme. È stato arrestato in flagrante, è un 42enne.

Nella tarda serata di domenica 18 ottobre, su segnalazione della Centrale Operativa del Comando Compagnia di Treviglio, i Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia sono intervenuti in piazza Stazione di Fara Olivana con Sola dove hanno tratto in arresto un 42enne del posto accusato del furto di bicicletta.

I militari, giunti sul posto, hanno preso in consegna e arrestato l’uomo, già fermato da due cittadini di origini senegalesi presenti sul posto. I due si erano infatti accorti che il 42enne stava tentando di rompere la catena che assicurava la bicicletta alla rastrelliera della piazza e sono quindi intervenuti per impedire il furto, bloccando il ladro in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.

