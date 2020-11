Polizia in via Bonomelli (Foto by Archivio)

Tentata rapina: seguito e schiaffeggiato

Arriva la polizia, arresto in via Bonomelli Bergamo, la Volante della Questura ha arrestato un 25nne per tentata rapina ai danni di un 34enne invalido.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 2 novembre la Squadra Volante della Questura di Bergamo ha arrestato un giovane nigeriano di 25 anni per tentata rapina ai danni un cittadino italiano di 34 anni, invalido civile. Secondo le ricostruzioni, il 25enne ha seguito il 34nne da via Carnovali fino a via San Giovanni Bosco. Qui lo ha colpito in modo energico sulla schiena e gli ha intimato di consegnarli o il portafoglio o il cellulare. La vittima è fuggita, ma è stata raggiunta in via Bonomelli dove è stata colpita con uno schiaffo (danneggiati gli occhiali) e spinta. L’aggressore ha anche tentato di strappare il cellulare alla vittima che stava provando a chiamare le forze dell’ordine. Il passaggio di un’autovettura con personale di un istituto di vigilanza privata ha fatto fuggire lo straniero che è stato bloccato dagli equipaggi della Volante mentre si stava allontanando verso la stazione. Nel processo per direttissima martedì mattina l’arresto è stato convalidato e nei confronti del giovane nigeriano è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora in località distante dal capoluogo. Processo rinviato a dicembre.

