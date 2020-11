Terapia domiciliare dei pazienti Covid

Ecco il vademecum dell’infettivologo Galli Il vademecum realizzato grazie al gruppo di lavoro Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Già 1.300 medici bergamaschi lo hanno scaricato. Qui il pdf allegato.

Un vademecum lombardo per il trattamento – a casa - dei pazienti sospetti Covid e Covid positivi. Ci ha pensato il gruppo di lavoro promosso dalla FROMCeO (Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive – Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco – Università degli Studi di Milano, diretto dal professor Massimo Galli.

«La situazione pandemica continua a richiedere un’unità d’intenti di tutti i colleghi, ospedalieri e del territorio – spiega Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bergamo -. La Medicina del territorio, la più vicina ai cittadini, è fondamentale, soprattutto per l’importanza che può avere una rilevazione precoce del paziente affetto da Sars-CoV-2 e un suo trattamento corretto. Eppure era ancora priva di indicazioni concordate sulla cura di questi pazienti. Con questo lavoro, agile e pratico, ovviamente sulla base delle evidenze disponibili fino ad ora, abbiamo cercato di colmare le lacune, segnalando sia quello che si deve fare che quello che non si deve fare».

E i medici bergamaschi lo hanno apprezzato, considerato che solo nella giornata di sabato 14 novembre sono stati in più di 1300 a scaricare il vademecum disponibile sul sito dell’Ordine (www.omceo.bg.it).

Di importante rilievo risulta la «non» necessità, se non in casi clinicamente definiti di sospetto di polmonite batterica, dell’uso degli antibiotici, diversamente da quanto proposto da varie fonti di interlocuzione dei medici generalisti stessi anche in fase precoce di malattia. Il documento che cerca di fornire una risposta condivisa semplice, immediata e pratica, verrà aggiornato quando nuove evidenze saranno disponibili.

