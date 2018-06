Terribile incidente con due moto a Esine

Muore un bergamasco, due gravi Terribile incidente nel pomeriggio di sabato 9 giugno, a Esine: muore un bergamasco, due in gravi condizioni.

Terribile incidente che è costato la vita ad un uomo, un 46enne di Parre, e che ha lasciato in gravi condizioni altre due persone, una donna di 48 anni, sempre di Parre e un 59enne di Clusone. Quello avvenuto attorno alle 14.30 di sabato 9 giugno lungo la Statale 42 in territorio di Esine (Brescia), ha avuto a quanto risulta origine dallo scontro fra due moto e un’auto.

Per uno dei due motociclisti – scrive il Giornale di Brescia – non c’è stato nulla da fare: la moto, spezzata letteralmente in due, ha concluso la sua corsa contro il guard rail laterale e ha scagliato il centauro oltre la protezione a bordo strada, già esanime. A terra anche la donna che era in sella con lui, in gravi condizioni. Pesanti le conseguenze anche per l’altro centauro e sotto choc ma non in gravi condizioni l’uomo che era al volante dell’auto coinvolta, una Peugeot 2008, un 62enne di Rovetta.

Sul posto, i sanitari di diverse ambulanze della zona, oltre al personale medico e infermieristico dell’elisoccorso di Brescia e di Milano: la donna è stata condotta in condizioni critiche alla Poliambulanza, mentre l’altro ferito è stato trasferito sempre in volo al Civile di Brescia.

La Statale 42 è rimasta chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente, ai cui rilievi stanno ora provvedendo gli agenti della Polstrada di Darfo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Darfo e militari dell’Arma per gestire la viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA