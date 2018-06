Terza media, esami al via

Ecco come sono cambiate le prime I primi a iniziare sono gli 11.404 studenti di scuola secondaria di primo grado che da lunedì 11 giugno in poi (la data precisa viene decisa dai singoli istituti) verranno messi alla prova con l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Una prova che, proprio a partire da quest’anno, presenterà più di una novità. Le prime differenze si registrano nel numero di prove, che passano da quattro a tre. A differenza del passato infatti le prove scritte saranno quelle di italiano, matematica e delle lingue straniere, mentre l’Invalsi (la prova uguale per tutte le scuole d’Italia) non verrà più affrontata dagli alunni in quest’occasione essendo stata anticipata già ad aprile. Cambiano anche, nel contenuto, le singole prove.

