Agenti in via XX Settembre lo scorso fine settimana (Foto by Colleoni)

Terzo fine settimana in zona gialla

Polizia locale: restano i controlli anti Covid Bergamo, il Comando di via Coghetti conferma le forze messe in campo la scorsa settimana in città per controlli e servizi anti Covid19. In caso di necessità gli agenti provvederanno a contingentare gli accessi in via XX Settembre e sulla Corsarola.

Terzo fine settimana, il prossimo, di zona gialla per la città di Bergamo, la polizia locale conferma le forze messe in campo la scorsa settimana per controlli e servizi anti Covid19: il Comando di via Coghetti ha infatti confermato il proprio impegno sulle vie della città, con l’obiettivo di cercare di gestire nel modo migliore l’eventuale flusso di persone e le conseguenti possibili criticità nelle aree centrali di Bergamo.

Sabato 20 febbraio saranno in servizio ben 6 pattuglie lungo l’asse che dal Sentierone e piazza Matteotti si snoda fino a piazza Pontida lungo via XX Settembre. In caso di necessità, secondo la valutazione della polizia locale, gli agenti provvederanno a contingentare gli accessi in via XX Settembre, chiudendo il varco di Largo Rezzara, in modo da non congestionare via Sant’Alessandro.

Due pattuglie saranno invece a disposizione lungo via Colleoni, in Città Alta: anche in questo caso, gli agenti potranno valutare l’istituzione del senso unico pedonale nella direzione piazza Mascheroni-piazza Vecchia (eccetto residenti) qualora aumentasse eccessivamente il flusso di persone nell’area.

Il Comando di via Coghetti garantisce anche l’impegno di un’altra pattuglia, a disposizione per eventuali segnalazioni di assembramenti in altre aree della città. Altre pattuglie garantiranno i normali servizi di controllo delle vie della città.

Anche per quel che riguarda domenica 21 febbraio, la polizia locale conferma l’intensificazione del servizio di supporto anti-covid19, mettendo a disposizione 5 pattuglie nel centro cittadino, 2 lungo la Corsarola, 1 a disposizione per eventuali altri assembramenti. Anche in questo caso, gli agenti potranno valutare l’eventuale chiusura dei varchi e l’istituzione di sensi unici pedonali. Garantite da altre pattuglie le normali attività di controllo.

