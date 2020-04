Test sierologici al via a Clusone e Piario

Gallera: altri 33 centri in Lombardia Mercoledì 29 aprile iniziano i prelievi sierologici anche nella Bassa: all’Asst Bergamo Ovest apparecchiatura che avrà la capacità giornaliera di circa 500 esami analizzati.

«A partire da mercoledì 29 aprile, con l’avvio di altri 33 centri, si estende a tutta la Lombardia l’esecuzione dei prelievi ematici per l’elaborazione dei test sierologici che porteranno a regime, entro l’inizio della prossima settimana, il sistema regionale di analisi degli anticorpi neutralizzanti per il Covid-19». Lo annuncia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera nel pomeriggio di martedì 28 aprile.

«In pochi giorni abbiamo attivato 46 centri prelievi – prosegue Gallera – presso i quali vengono invitati i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai Medici di Medicina Generale alle Ats e i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats a seguito dell’indagine epidemiologica già prevista ma senza l’effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di Sars-CoV-2, anch’essi ancora in quarantena fiduciaria. Contestualmente vengono effettuati i prelievi anche al personale sanitario».

In Bergamasca il programma di test sierologici avviato giovedì 23 aprile sui cittadini continua. Tra domani e dopo in mille saranno sottoposti all’esame. Domani, mercoledì 29 aprile, i prelievi ematici proseguiranno ad Albino (Centro Biomedico Bergamasco) e ad Alzano Lombardo (presso l’Ospedale Pesenti Fenaroli) e prenderanno il via a Clusone (presso la Casa di Cura Habilita). Nella giornata di giovedì 30 aprile, proseguiranno ad Albino (ma presso Bianalisi), a Clusone (presso la Casa di Cura Habilita) e ad Alzano (sempre presso l’Ospedale Pesenti Fenaroli); in aggiunta aprirà il punto prelievi di Piario (presso l’Ospedale A. Locatelli). Per ogni centro prelievi e in ogni giornata sono previsti 150 test, con la sola eccezione di Pario dove ne verranno effettuati 100, per un totale di 1.000 cittadini coinvolti nelle due giornate.

Sempre mercoledì mattina l’Azienda socio sanitaria territoriale di Bergamo ovest inizierà i prelievi sierologici per la ricerca degli anticorpi al Covid-19 sugli operatori non sintomatici (sia della dirigenza, sia del comparto) che non sono risultati già positivi a tampone diagnostico per Sars-Cov2. «Oggi stiamo installando il macchinario per effettuare le analisi dei test sierologici - spiega Peter Assembergs, direttore generale dell’azienda - e domattina inizieremo con i prelievi ematici. Questo servizio sarà rivolto sia ai cittadini della zona, dei quali ci sarà fornito l’elenco dall’Ats, sia a tutti gli operatori dell’Asst, escludendo, al momento, solo quelli che hanno già fatto due tamponi negativi di controllo». La nuova apparecchiatura avrà una capacità giornaliera di circa 500 esami/analizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA