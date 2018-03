Testimone bergamasco alle «Iene»

«Evitate gli anabolizzanti: si muore» Le conseguenze nefaste sul fisico di chi fa uso di steroidi e anabolizzanti. L’inchiesta choc delle Iene, tra i testimoni un bergamasco.

Nella puntata delle Iene condotta da Ilary Balsi e Teo Mammuccari andata in onda mercoledì 14 marzo su Italia 1, è stata presentata un’approfondita inchiesta intitolata «spacciatori di muscoli», in cui è presente la testimonianza di un bergamasco che cita anche una farmacia della nostra provincia e racconta la morte di un suo amico che per gonfiarsi i muscoli «prendeva di tutto». L’inchiesta di Alessandro Politi mette in evidenza i pericoli di chi fa uso di steroidi e anabolizzanti e parla di conseguenze nefaste per la salute, dall’impotenza ai tumori. Nel servizio interviene anche un primario dell’ospedale di Treviglio. Trasmesse anche le reazioni di molti gestori di palestre che davanti alla richiesta di quel tipo di «aiutini» invitano seccamente il potenziale cliente ad andarsene: «Qui non vogliamo schifezze». Ecco il video.

