Tifosi questa sera a Zingonia

per festeggiare la Dea Il tam tam sui social, appuntamento alle 20 per accogliere i nerazzurri di ritorno da Roma vittoriosi sulla Lazio (1-3).

Il tam tam sta già correndo sui social e, c’è da giurarci, i supporter della Dea accorreranno in massa: l’appuntamento è per questa sera alle 20 a Zingonia , dove i tifosi nerazzurri si raduneranno per salutare e festeggiare l’Atalanta, di ritorno vittoriosa da Roma, dove ha sconfitto la Lazio (1-3) portandosi al quarto posto a un solo punto dall’Inter. La prossima sfida con la Lazio sarà per la finalissima di Coppa italia, in programma il 15 maggio sempre all’Olimpico di Roma.

