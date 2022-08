Tiri liberi sul basket orobico: Mascio già completa, BB14 da definire

Facile ipotizzare il quintetto base e relativi cambi della Mascio, grande favorita al salto nella massima divisione nazionale. Innanzitutto gli statunitensi Clark e Taylor, quindi Sacchetti, Giuri, Lombardi. Ampio spazio poi a Marini, Cellera, Maspero mentre ai baby Abati e Corona il compito di ritagliarsi un po’ di spazio. In pratica nove «titolarissimi» chiamati a centrare gli ambiziosi progetti dirigenziali. A coach Michele Carrea l’oneroso compito di far coesistere le importanti pedine a disposizione concedendo appaganti minuti sul parquet. Inoltre, incombenza altrettanto essenziale è trovare l’amalgama di squadra tanto più che il solo confermato è l’ex nazionale Brian Sacchetti. Naturalmente il collettivo saprà giostrare a occhi chiusi strada facendo: occorrerà cioè un adeguato lavoro in palestra a cominciare dal primo giorno della preparazione al torneo prevista a giorni.