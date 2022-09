Tiri liberi sul basket orobico: Mascio, preoccupa il flop in Supercoppa? BB14, si giocherà all’Italcementi

Si deve preoccupare l’ambiziosa Mascio per il flop in Supercoppa? Sì e no: sì perché la sconfitta (e netta) è giunta a una quindicina di giorni dal pronti via del campionato; no dal momento che si è tuttora in fase di preparazione. Certo, si deve tener conto della competitività dell’avversaria di turno (Vanoli Cremona appena retrocessa dalla categoria superiore) anche se gli stessi trevigliesi parlano insistentemente di puntare subito in alto. Inoltre coach Michele Carrea abbisogna di un po’ di tempo per mettere insieme un roster largamente rinnovato in estate. Come dire che occorrerà pazientare senza storcere troppo il naso. Poi da che sport è sport è risaputo che non sta scritto da nessun angolo che la squadra ritenuta ad hoc all’atto pratico reciti quel ruolo con puntualità cronometrica. Parlando sempre della Mascio sappiamo, comunque, che in caso di rigorosa necessità non verrebbe escluso un ulteriore innesto alla riapertura della campagna acquisti. Importante è che ogni componente (staff tecnico, atleti e tifosi) non si lasci sopraffare da incomprensioni e nervosismo auspicando soltanto diagnosi e terapie costruttive.