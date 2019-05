Tirolo, qui batte il cuore delle Alpi

Tra natura, sport e buona cucina Tanti buoni motivi per fare «una scappata» appena al di là del Brennero e godere di una buona vacanza in pieno relax.

Natura

C’è poco da dire, nel senso che le bellezze naturali del Tirolo sono già ben conosciute. Foreste, laghi, paesaggi alpini che invitano d’estate alle passeggiate, naturalmente su sentieri ben segnati.Sono 24.000 i chilometri di sentieri escursionistici mantenuti dal Club alpino austriaco in Tirolo. E sono 170 i rifugi del Club alpino austriaco, cui se ne aggiungono molti altri privati, per l’accoglienza di escursionisti e turisti da tutto il mondo. E sono 573 le vette al di sopra dei tremila metri che si ergono in Tirolo. Il Großglockner (3.798 metri) e la Wildspitze (3.768 metri) sono le montagne più alte della regione.

La bici è la grande protagonista degli sport in Tirolo

Sport

Uno su tutti: la bicicletta. Per gli amanti delle ruote magre e delle ruote grasse, delle discese mozzafiato e delle salite faticose – ma anche per chi opta per le bici elettriche, che aiutano ad affrontare ogni percorso – il Tirolo è un paradiso con 6.000 chilometri di itinerari per mountain bike segnalati e approvati. Tutto un mondo di proposte ruota – è il caso di dirlo – intorno alle biciclette, con il Mountain bike Safari, gli impianti di risalita attrezzati, i bike park, le piste ciclabili nei centri urbani ecc. ecc. Poi c’è naturalmente l’alpinismo, con 3.000 vie d’arrampicata sportiva e 1.500 per il bouldering in attesa degli amanti della roccia. E poi vie ferrate, rafting sui fiumi e quant’altro possono sognare gli amanti dell’outdoor.

Buona cucina

Questo è un argomento sempre più gettonato e in Tirolo offre una speciale coniugazione con la tradizione ricca del posto (tra i prodotti della terra e gli allevamenti, con straordinarie materie prime) e l’utilizzo in cucina delle originalissime erbe tirolesi. La natura mette infatti a disposizione una grande varietà di erbe e fiori, dalle proprietà benefiche e dagli aromi freschi e intensi, da dispiegare in mille modi, in cucina ma anche come essenze nella cura del corpo.

Saperle riconoscere e trasformare non è proprio facile, ma ecco a disposizione l’esperienza di raccoglitori esperti ed erboristi, ad esempio, percorrendo con loro un sentiero escursionistico delle erbe o partecipando a un workshop di cucina naturale o di piante medicinali. Qui si apre un mondo di proposte: dai tour erboristici a St Anton am Arlberg, a quelli nella Valle dello Stubai o in Alpbachtal… davvero moltissime le iniziative, che si possono approfondire sul sito www.tirolo.com o sulle quali chiedere informazioni via mail a info@tirol.at.

Tradizione a tavola

