Torna Alta Quota in Fiera

Un weekend tra vette e sport Ci sarà anche la pista artificiale di sci alla Fiera Bergamo per Alta Quota. Un weekend di appuntamenti sa scoprire.

Le montagne chiamano… e Be0rgamo risponde. Torna per la quindicesima edizione «Alta Quota», la Fiera della montagna e dell’outdoor che tocca le vette del divertimento per tutte le età in via Lunga, da venerdì a domenica prossimi. La kermesse, organizzata da Ente Fiera Promoberg, raggiunge il record delle sei nazioni rappresentate da 170 brand e 120 imprese in 11 mila mq.

Grande novità 2018 l’«Alta Quota Trail Sprint», evento dedicato alla corsa in montagna: sabato, alle 15.30, nell’area esterna della Fiera, verrà allestito un tracciato di 400 metri che ricreerà le condizioni di una vera competizione Trail, con ostacoli e pendenze. Presente alla Fiera anche il due volte vincitore dell’Orobie Ultra Trail Marco Zanchi: «Alle 15 di sabato vi svelerò i duri mesi di preparazione per questa corsa in solitaria lunga 140 km», dice. Sempre sabato, a partire dalle 13, andrà in scena la quinta edizione del BergaBlocco, sfida tra settanta atleti sulla parete di arrampicata mentre, alle 13 di domenica, invaderanno il piazzale le evoluzioni dei Riders Reunion Freestyle. Caldamente consigliata la tenuta sportiva per provare scalata, sci e trekking. L’ingresso alla Fiera è libero: il venerdì dalle 15 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Abbinato allo sport tornerà anche il Villaggio della Polenta taragna, per gli amanti della montagna a 360°.

