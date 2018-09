Torna il bel tempo ma serve il maglioncino

Cielo sereno per tutta la settimana Le temperature resteranno ancora basse, soprattutto in montagna, ma cielo sereno e solo anche nel weekend.

Sembra già chiusa la parentesi fredda di questo avvio d’autunno: per i prossimi giorni, dopo le nuvole di ieri sera, tornerà il bel tempo. Le temperature però resteranno ancora basse soprattutto in montagna, dove ieri mattina, appena oltre i duemila metri di quota, si è andati sotto zero. Domani è previsto cielo sereno o poco nuvoloso e temperatura in rialzo su valori consoni al periodo.

