Torna la «Corri Dog» lungo le Mura

Camminata con gli amici a 4 zampe Torna domenica 14 aprile la «Corri Dog», la camminata per le vie della città che per gli amanti dei cani e i loro amici a quattro zampe.

La manifestazione è promossa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti onlus di Bergamo in collaborazione con Proloco Bergamo, con il patrocinio del Comune di Bergamo e di Regione Lombardia. L’appuntamento è in Piazza della Libertà a partire dalle 9.

La manifestazione è inserita nell’ambito della 14° Giornata nazionale del cane guida. Con l’occasione si intende sottolineare l’importanza del cane guida per l’autonomia e la mobilità delle persone non vedenti e, nello stesso tempo, denunciare le gravi difficoltà economiche in cui versano, da tempo, le diverse scuole di addestramento nazionali, con conseguenti ripercussioni sugli utenti, che si vedono costretti ad affrontare tempi sempre più lunghi di attesa per l’assegnazione del cane guida. Inoltre, si intende sensibilizzare i cittadini sulla necessità che le scuole cani guida hanno di poter affidare i cuccioli a persone o famiglie, fino alla loro età utile per l’addestramento.

La giornata, all’insegna dell’allegria in compagnia degli amici a quattro zampe, prevede in mattinata una camminata lungo le Mura di Città Alta (4 km), mentre nel pomeriggio sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche da parte degli addestratori delle Scuole Cani Guida della Scuola nazionale cani guida di Scandicci (Firenze); Scuola cani guida Lions di Limbiate (Milano); Nucleo cinofilo di pronto soccorso dell’Associazione Nazionale Alpini (Bergamo); Dog 4 Life Onlus (Monza Brianza).

Le iscrizioni alla Corri Dog verranno effettuate presso in Piazza della Libertà prima della partenza dalle 9 alle 10.

La quota di iscrizione, fissata in euro 8 per ogni cane, verrà totalmente devoluta a favore dell’Unione stessa, con lo scopo di sostenere le loro iniziative e i progetti in essere.

Possono partecipare alla camminata non competitiva tutti i cani di qualsiasi razza e taglia. Ogni animale può essere accompagnato anche da più persone, così come ogni padrone può portare più di un cane.

Programma della giornata

Dalle ore 9: ritrovo in Piazza della Libertà con la consegna dei gadget e dei pettorali «Corri Dog». I cani devono essere muniti di guinzaglio, il conducente deve obbligatoriamente essere dotato di paletta con sacchetto per la raccolta di eventuali deiezioni del proprio cane e si richiede che il conducente (ad eccezione dei non vedenti con cane guida) porti con sé la museruola (da far indossare all’animale in caso di necessità).

Alle 10: partenza verso le Mura percorrendo via Vittorio Emanuele fino a Porta S. Agostino, girando a sinistra verso Porta S. Giacomo, salita per via S. Giacomo sino a Piazza Mercato delle Scarpe, discesa per via Porta Dipinta sino allo stop per il ristoro dei nostri cani sugli spalti della Fara, partenza di nuovo per porta S. Agostino, si prosegue per via Vittorio Emanuele e infine rientro in piazza della Libertà. Alle 11,30: estrazione premi. Alle 14,30: dimostrazioni pratiche dell’addestramento dei cani guida.

Sempre in Piazza della Libertà, durante tutta la giornata, presso gli stand delle varie Associazioni canine e delle aziende di settore, sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sulla cura, il mantenimento e la salute del cane, sui vari tipi di addestramenti e ricevere depliant e gadget. La manifestazione si concluderà alle ore 17,30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA