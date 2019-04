Torna la Maratona fotografica

domenica 5 maggio alla Fiera Librai Aperte le iscrizioni per la quarta edizione: basta uno smartphone per andare a caccia dello scatto vincente.

Domenica 5 maggio prenderà il via la quarta edizione della Maratona Fotografica di Bergamo. Tutti armati di macchina fotografica (ma si potranno utilizzare più semplicemente anche tablet e smartphone), ritrovo alle ore 9,30 presso lo Spazio Incontri di Largo Gavazzeni, all’interno della Fiera del Librai, dove verranno svelati i 4 temi: da allora i partecipanti avranno 8 ore, fino alle 17,30, per realizzare lo scatto migliore.

I premi di questa edizione sono offerti dal Media Foto Market di Luca Castelletti, Wine Consultant, Legami e Spazio Cam. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un buono del valore di 300 euro da spendere presso Media Foto Market, una confezione di vino e il premio Legami. Al secondo classificato verrà assegnato un buono del valore di 100 euro da spendere presso lo Spazio Cam, una confezione di vino e il premio Legami; al terzo classificato, oltre a una confezione di vino e al premio Legami, un buono del valore di 50 euro da spendere presso lo Spazio Cam.

La giuria assegnerà poi tre premi ai primi tre classificati nei singoli temi, e tre premi nella categoria «under 15». Tutte le fotografie premiate verranno stampate ed esposte per un mese presso lo Spazio Cam, la stampa sarà offerta da Foto Ottica Skandia che offrirà dei buoni stampa che i partecipanti potranno trovare nei kit gara.

Il format, che ha visto crescere considerevolmente il numero di iscritti (nel 2018 sono stati 159), diventa un modo per unire la fotografia al territorio, mettersi alla prova con la propria passione e riscoprire le meraviglie della nostra città. Anche in questa edizione con la cartolina di partecipazione sarà infatti possibile accedere liberamente ad Accademia Carrara, Gamec, Orto Botanico, Torre dei Caduti, chiostri del Convento di San Francesco, Museo e Tesoro della Cattedrale, passerella degli scavi archeologici del Relais San Lorenzo, scavi archeologici di Vicolo Aquila Nera, Fontana del Lantro, Cannoniere, e visitare la mostra «Bergomum» (sulla città romana) in corso a Palazzo della Ragione.

Le iscrizioni restano aperte fino alla mattina stessa del 5 maggio, l’accettazione e le nuove iscrizioni cominceranno alle 8 e finiranno entro le 9,30. I check-point verranno svelati prima della partenza e saranno indicati sulla cartolina di partecipazione. Per iscriversi www.maratonafotograficabergamo.it.

