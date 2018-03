Torna la neve e primi ritardi dei treni

Cancellati alcuni treni dei pendolari Qualche problema sui treni nella mattinata di venerdì 2 marzo sia in direzione Milano sia in direzione Brescia.

Primi treni cancellati per la nevicata in corso sulla Bergamasca sia sulla tratta Bergamo verso Brescia che su quella di Milano. Sulla direttiva verso Brescia cancellato il treno 4906 del mattino e ritardi sugli altri treni dei pendolari (4902 e 4904). Trenord informa anche che il treno 4907 da Bergamo a Brescia delle 8:07 verrà sostituito con un servizio autobus. Sulla linea per Milano Porta Garibaldi è stato cancellato il treno delle 7:31 verso Bergamo. Viaggia con 26 minuti di ritardo il treno delle 7:16 da Bergamo verso Milano Porta Garibaldi.

Ecco il collegamento con il sito di Trenord per gli aggiornamenti in tempo reale.

