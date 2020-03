Torna la neve in Bergamasca

E c’è chi si gode i fiocchi bianchi - Video Nella mattinata di martedì 31 marzo a Selvino è tornata la neve. Una gioia almeno per il amici a 4 zampe.

Torna la neve in Bergamasca: nella mattinata di martedì 31 marzo in alcuni paesi della provincia, soprattutto nelle quote più alte e in Maresana, ci si è svegliati con i fiocchi di neve. Nel video un cagnolino scende in giardino a Selvino e si rotola nella neve.

Neve a Selvino

Lo pubblichiamo, ringraziando il nostro lettore che ce l’ha mandato, per strappare un sorriso in questi giorni così difficili.

