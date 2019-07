Torna la Notte bianca in Santa Caterina

con la sfida tra poeti e lo Sbarazzo Torna l’appuntamento venerdì 12 luglio con le «Notti bianche» in centro: spazio al «Poetry Slam» e alle offerte dei commercianti.

Si avvicina il prossimo appuntamento con le «Notti bianche»: per venerdì 12 luglio l’iniziativa del Duc, il Distretto urbano del commercio, farà tappa in Borgo Santa Caterina dalle 19 a mezzanotte. In programma, «Poetry Slam», una sfida tra : sei poeti a suon di versi, lo Sbarazzo in piazza con le migliori offerte a cura dei commercianti di Borgo Santa Caterina, il Corner latino americano e tanti punti ristoro all’aperto. La settimana seguente sarà invece la volta di Borgo Palazzo, mentre l’ultimo appuntamento con le Notti bianche sarà il Città Alta il 5 settembre.

