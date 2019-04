Torna «Premia il tuo Campione» La sfida su L’Eco, ecco tutte le info Da lunedì 8 aprile il coupon. Fino al 28 maggio si potranno votare i giovani calciatori delle categorie Pulcini ed Esordienti.

Obiettivo: scalare la classifica per arrivare nelle zone più calde, non quelle di Champions e Europa League, ma altrettanto prestigiose. Le fasce, cioè, che consentono di competere per i premi più ambiti dai giovanissimi: la possibilità di partecipare ai Day Camp Black 2019, gli allenamenti organizzati da Atalanta Bergamasca Calcio. E ancora, di indossare le maglie gara della Dea. Infine, di ricevere kit completi per il calcio, calzoncini, parastinchi, palloni e magliette offerti da Il Gabbiano Neroazzurro Zogno.

Torna anche quest’anno «Premia il tuo Campione», il concorso a premi organizzato da L’Eco di Bergamo e dedicato al mondo del calcio giovanile bergamasco. Un «campionato» a suon di punti, conquistati non dal numero di reti messe a segno, ma da coupon accumulati. Il meccanismo per partecipare è semplice: da oggi e fino al 26 maggio saranno pubblicate sulle pagine de L’Eco di Bergamo i tagliandi di «Premia il tuo campione», normalmente del valore di 10 punti, in giornate speciali addirittura di 100. Il coupon (il primo in questa pagina) dovrà essere ritagliato e compilato con tutti i dati del piccolo calciatore. Potranno partecipare gli sportivi appartenenti alle categorie Pulcini ed Esordienti, tesserati da società sportive affiliate alla Figc o al Csi. Il coupon va compilato in tutte le sue parti: attenzione è importante indicare il nome della società sportiva. I tagliandi andranno consegnati in quattro momenti. I coupon pubblicati da oggi e fino al 21 aprile dovranno essere consegnati entro il 23 aprile. Successivamente si aprirà la seconda fase: i tagliandi del periodo compreso tra il 21 aprile e il 5 maggio, dovranno essere consegnati entro il giorno successivo (6 maggio). A seguire, è fissata al 20 maggio la data di consegna dei coupon che L’Eco di Bergamo pubblicherà fino al 19 maggio.

Infine i coupon pubblicati dal 20 maggio al 26 maggio dovranno essere consegnati entro e non oltre il 28 maggio alle ore 12.

I tagliandi potranno essere spediti o consegnati a mano alla sede de L’Eco di Bergamo (in Viale Papa Giovanni XXIII n. 118 a Bergamo o dovranno giungere per posta entro le scadenze indicate a: «Premia il tuo Campione» – L’Eco di Bergamo Viale Papa Giovanni XXIII n. 118 Bergamo). Non verranno conteggiati tagliandi fotocopiati o inviati tramite fax o email, così come quelli bianchi, incompleti o che riportino correzioni e cancellature da non rendere chiaramente riconoscibile il voto espresso. Durante il concorso verranno pubblicate sul giornale le classifiche provvisorie parziali suddivise per giocatori in ogni categoria, compilate sulla base dei coupon (validi) ricevuti entro il giorno di consegna precedente alla pubblicazione. Al termine della competizione, verranno rese note le classifiche finali distinte per categorie (Pulcini ed Esordienti). I giocatori di ciascuna categoria saranno divisi in 3 fasce in base al punteggio conseguito: Fascia 1 oltre i 25.001 punti, Fascia 2 da 15.001 ai 25.000 punti, Fascia 3 da 5.000 ai 15.000 punti. Per ciascuna fascia e per ciascuna categoria saranno estratti i nominativi alla presenza del funzionario camerale competente per territorio a cui andranno assegnati i premi. Per la Fascia 1 ci sono in palio 8 Day Camp Black 2019 (4 per ciascuna categoria Pulcini ed Esordienti), i corsi di allenamento con tecnici certificati organizzato da Atalanta Bergamasca Calcio. Per la Fascia 1, in palio 8 maglie gara dall’Atalanta B. C. (4 per ciascuna categoria pulcini ed esordienti). Per la Fascia 2, i premi sono 28 suddivisi tra 10 kit calcio (T-shirt e pantaloncini), 14 paia di scarpe calcio e 4 sacche calcio. Per la Fascia 3 sono previsti 40 premi tra 10 calzoncini, 10 parastinchi, 10 palloni e 10 magliette.

