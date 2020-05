I bambini tornano negli spazi verdi in città

Parco Locatelli chiuso per taglio alberi I più piccoli, accompagnati da un famigliare, hanno subito approfittato della riapertura dei parchi cittadini. Rispettate le regole, qualche protesta per i giochi recintati.

Finalmente all’aria aperta: per alcune bambini - soprattutto i più piccoli non impegnati dalle attività di e-learning - la mattinata di lunedì 4 maggio ha rappresentato l’occasione di tornare a fare una breve passeggiata all’aria aperta e nel verde dei parchi cittadini dopo due mesi di lockdown costretti loro malgrado in casa e sul balcone.

Il parco Suardi

Il parco di Valtesse

Il parco Marenzi

I parchi cittadini non sono stati comunque presi d’assalto in questo avvio di mattinata della Fase 2 a Bergamo: pochissime persone - per lo più mamme con bimbi sotto i 6 anni e qualche anziano - hanno passeggiato tra i viali del parco Suardi, ma anche del parco Marenzi in via Frizzoni e nel parco Lea Garofalo di Valtesse. Le famiglie hanno osservato le distanze di almeno due metri e l’uso delle mascherine con la Protezione civile a controllare che tutti rispettino le regole . Qualche protesta tra i più piccoli perchè non si può salire sui giochi. Chiuso il parco Locatelli per manutenzione degli alberi.

