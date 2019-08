(Foto by Emilio Biava (Facebook))

Torre de’ Roveri, donna scomparsa

Squadre fluviali in azione nella roggia Alle 14 allarme per la ricerca di una donna scomparsa che potrebbe essere caduta nella roggia Bordogna a Torre de Roveri.

Una donna scomparsa potrebbe sarebbe caduta in un corso d’acqua a Torre de Roveri. Alle 14 è scattato l’allarme e per le ricerche sono partite delle squadre dei Vigili del fuoco da Bergamo, sul posto è poi stato mandato anche un elicottero, sempre dei Vigili del fuoco, ma partito da Malpensa con le squadre del nucleo Saf (speleo, alpino fluviale). Le ricerche sono in corso.

