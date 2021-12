Tra musica e buon cibo (anche delivery), 5 idee per un Capodanno sicuro a Bergamo Cosa fare a Capodanno a Bergamo? A proporre una particolare lista di 5 iniziative per una nottata da vivere in sicurezza è lo spazio Edoné: cene con posti limitati su prenotazione, sapori a domicilio e concerti in streaming.

Cosa fare la notte di Capodanno a Bergamo? A proporre una lista di cinque iniziative particolari per la nottata dell’ultimo dell’anno in sicurezza sono i giovani dello spazio Edoné, al motto di «Non molliamo a Capodanno». Lo spazio Edoné è chiuso fino al nuovo anno, (come annunciato qui nei giorni scorsi) ma, appunto, non molla e rilancia: «Se c’è una cosa che ci tiene alto il morale – scrive Edoné nell’email con l’elenco delle iniziative – è sapere di non essere soli. Per questo abbiamo fatto una lista delle possibilità che Bergamo offre per questa nottata, un po’ speciale ma neanche troppo, perché in fondo basta essere dove si sta bene. Ognuno in compagnia, nell’atmosfera che sente più sua». Ecco l’elenco delle cinque proposte ( qui tutti i dettagli di ogni singola iniziativa con contatti e modalità di prenotazione).

1 - Ordinare un hamburger gigante da Pony Burger, da condividere . Si tratta di un maxi panino con un chilo di carne Back Angus, cheddar, bacon, cipolle rosse grigliate, insalata e pomodoro cuore di bue. Da ordinare entro il 30 dicembre.

2 - Una cena al primo Capodanno a Daste Bistrò. Per l’occasione ci sarà un menù esclusivo, ma alla portata di tutti. La musica non mancherà, ma per essere sempre in sicurezza i posti saranno limitati e su prenotazione.

3 - La pizza in pala (e gli sconti) della Bombonera. Gli ordini delivery alla Bombonera per il cenone, oltre ad uno sconto immediato del 10%, consentono di avere in regalo la Bombonera Fidelity Card 2022 per avere il 10% di sconto su tutte le ordinazioni per tutto l’anno.

4 - Cena con live acustici da Bikefellas. Su prenotazione, con posti limitati e tutte le misure di sicurezza del caso, dalle 19 alle 24.30 Bikefellas (via Gaudenzi, 6) propone una cena a menu fisso e il live in acustico di Andy Kaam & Trevisan.

5 - Concerti in streaming e dj set per supportare Ink Club. Il club resterà chiuso per Capodanno, ma con la piattaforma «Fuoriprogramma» è possibile accedere a contenuti esclusivi come concerti, dj set, podcast per accompagnare il cenone in casa, magari ordinando un delivery consigliato nei punti precedenti.

