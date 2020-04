Bergamo: 11.150 positivi (+37), 8 decessi

Milano, diminuiscono i contagi Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus e per la prima volta dal 16 marzo il numero scende sotto i duemila. Ad oggi sono 1.956, 53 in meno rispetto a domenica.

Secondo i dati resi noti da Regione Lombardia, i casi positivi in Lombardia siano saliti a quota 72.479, 590 più di domenica 26 aprile, quando erano aumentati di 920 unità. I ricoveri in ospedale sono lunedì 7.525, 956 in meno di domenica, mentre domenica il dato parlava di un calo di 8 ricoverati in meno. I pazienti in terapia intensiva sono arrivati a 680, 26 in meno rispetto a domenica, quando il calo era stato di 18 unità.

I decessi sono arrivati a quota 13.449, 124 più di domenica, quando si era registrato un aumento di 56 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 5.053, per un totale di 342.850. I dimessi rispetto a domenica sono aumentati di 1.409 unità, passando da un totale di 47.062 a 48.471.

Ecco i dati dei nuovi contagi provincia per provincia. Nello specifico nella Città Metropolitana di Milano i casi sono arrivati a quota 18.559, 188 più di domenica, quando la crescita era stata di 463. A Milano città invece i casi totali sono diventati 7.867, 79 in più rispetto al dato di domenica, quando erano aumentati di 241 unità.

Nella provincia di Bergamo, tra le più colpite nelle scorse settimane, il dato dei contagi si mantiene stabile: nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 37, per un totale degli infetti che è salito a 11.150. Domenica i numeri parlavano di 66 nuovi contagiati. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 8, per un totale di 2.940 morti di coronavirus sul nostro territorio.

A Brescia, invece, il dato ha fatto segnare un nuovo netto calo rispetto a domenica e a sabato: domenica si sono registrati 35 nuovi casi (totale 12.599).

Ieri l’aumento era stato di 24 unità e sabato di 65. Nelle altre province la situazione è la seguente: Como 3.076 casi, +51 nelle ultime 24 ore; Varese 2.496 casi, +29; Monza Brianza 4.516, +39; Milano 18.559, +188; Lodi 2.936, +10; Pavia 4.129 +85; Sondrio 1.132, +0; Lecco 2.230, +53; Mantova 3.123, +18; Cremona 5.971, +5.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.441 in Lombardia, 15.508 in Piemonte, 12.225 in Emilia Romagna, 8.860 in Veneto, 5.983 in Toscana, 3.580 in Liguria, 4.562 nel Lazio, 3.310 nelle Marche, 2.877 in Campania, 2.912 in Puglia, 1.707 nella Provincia autonoma di Trento, 2.123 in Sicilia, 1.258 in Friuli Venezia Giulia, 2.030 in Abruzzo, 940 nella Provincia autonoma di Bolzano, 287 in Umbria, 776 in Sardegna, 235 in Valle d’Aosta, 782 in Calabria, 217 in Basilicata e 200 in Molise.

