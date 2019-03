Tragico incidente sul lavoro

Operaia muore a Cazzano Si allunga purtroppo l’elenco delle vittime sul lavoro in Bergamasca: incidente fatale nella prima mattinata di martedì 26 marzo.

Un altro tragico incidente sul lavoro in Bergamasca: questa volta la vittima è una donna di 50 anni rimasta vittima di un infortunio al Tappetificio Radici di Cazzano Sant’Andrea. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di martedì 26 marzo e sul posto è intervenuto anche l’Elisoccorso oltre a un’ambulanza da Bergamo, la Croce Verde, la Polizia locale e l’Ats di Albino per i rilievi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che si tratti di un’operaia: la donna portava una sciarpa al collo che sarebbe rimasta impigliata negli ingranaggi del macchinario su cui era intenta a lavorare. I colleghi sono subito intervenuti ma non c’è stato nulla da fare.

