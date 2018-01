Travolta da un camion nel Bresciano

Muore 42enne: abitava nella Bergamasca La vittima del terribile incidente in provincia di Brescia di martedì 16 gennaio è Susanna Tinelli.

È una donna residente nella Bergamasca la vittima dello spaventoso incidente di martedì 16 gennaio lungo la Goitese, tra Montichiari e Castenedolo, nel Bresciano. Si tratta di Susanna Tinelli, 42 anni, veronese d’origine ma da qualche anno residente nella nostra provincia. Prima aveva vissuto nel Mantovano, a Medole.

L’incidente mortale nel Bresciano

La 42enne era ripartita proprio da Medole (dove vive la figlia) verso Bergamo, quando un camion che stava percorrendo la Goitese ha iniziato a sbandare schiantandosi contro le auto che stavano viaggiando in direzione Nord. La Fiat Bravo di Susanna Tinelli è stata scaraventata contro un guard-rail e schiacciata: la donna è morta sul colpo.

Susanna Tinelli

La donna da circa un anno aveva aperto un’attività di tappezzeria di sua proprietà, un settore che l’aveva già vista impegnata in passato anche a Castel Goffredo, sempre nel Mantovano. Lo schianto alle 15,30 quando sulla Goitese, strada che collega Montichiari con Castenedolo, si è scatenato l’inferno. Un grosso camion che stava trasportando generi alimentari e che stava viaggiando verso la provincia di Mantova ha sbandato tutto d’un tratto, invadendo la corsia opposta e travolgendo quattro auto con i relativi occupanti a bordo. Tra le vetture coinvolte c’era anche la Bravo di Susanna Tinelli e per la donna alla guida purtroppo non c’è stato nulla da fare.

