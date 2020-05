Il Soccorso alpino in azione di notte in una foto di repertorio

Tre giovani in tenda sorpresi dal maltempo

Il Soccorso alpino al Passo di Mezzeno Intervento di soccorso nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino.

Tre giovani, residenti nella Bergamasca, si trovavano al Passo di Mezzeno, a 2.150 metri di quota. Avevano deciso di passare la notte nella zona dei Laghi Gemelli, in una tenda che avevano portato con loro per questo scopo. Il maltempo però li ha allarmati - c’erano vento forte e pioggia - e allora hanno chiesto aiuto.

La Centrale Soreu di Areu ha attivato i tecnici del Soccorso alpino, che in poco più di un’ora li hanno raggiunti a piedi. Verificato che i tre ragazzi erano in buone condizioni, li hanno accompagnati più in basso, sul sentiero che porta a Roncobello, dove c’è un bivacco in muratura, più adatto per pernottare e attendere l’alba.

La verifica del bollettino meteorologico è sempre raccomandata: prima di partire per un’escursione, controllate che cosa indicano le previsioni e comportatevi di conseguenza, per evitare di trovarsi in difficoltà.

