Tre i pasticcieri bergamaschi in finale

«Panettone Day», gara con Igino Massari L’evento conclusivo si svolgerà il 15 settembre a Sweety of Milano.

Anastasio Adriano della pasticceria Adriano di Seriate, Fabio Luigi Gotti di Dolci e Delizie dei Fratelli Gotti di Scanzorosciate e Mauro Milesi della Pasticceria Ruffoni di San Giovanni Bianco sono stati selezionati tra i finalisti che si sfideranno all’evento conclusivo del concorso Panettone Day, l’iniziativa promossa da Braims in partnership con Novacart con l’obiettivo di celebrare e destagionalizzare una grande icona della pasticceria italiana, dando visibilità alle realtà artigianali più interessanti del Belpaese.

Adriano Anastasio

L e creazioni dei tre pasticcere sono entrate nella rosa dei 25 finalisti sui quasi 200 panettoni arrivati da tutta Italia e giudicati dal team di esperti capitanati dal maestro Iginio Massari, che ha ribadito l’importanza rivestita dal concorso Panettone Day per la promozione della cultura gastronomica italiana e territoriale: «Chi vince il Panettone Day non è uno, ma sono 25. Questo concorso coinvolge quasi tutta la penisola e questo rappresenta già un grande traguardo. Tutti i 25 finalisti hanno vinto in un settore o sono arrivati primi nella loro provincia o regione. Questo è molto importante per le città dove il panettone non ha ancora conquistato i palati degli italiani e non è ancora tradizione». Reazione di estrema gioia e orgoglio per i pasticceri che hanno visto premiati l’impegno, l’entusiasmo e la grande ricerca che accompagnano ogni giorno il lavoro in laboratorio e che li guideranno alla sfida finale di settembre. L’evento conclusivo si svolgerà il 15 settembre a Sweety of Milano, la manifestazione dedicata alla pasticceria italiana durante la quale i 25 finalisti presenteranno le proprie creazioni al cospetto dell’esclusiva giuria capitanata da Iginio Massari e composta da Galileo Reposo, Pastry Chef di Peck, Salvatore De Riso, celebre pasticcere della costiera amalfitana, dalla food blogger Chiara Maci e dal vincitore dell’edizione 2017, Giancarlo Maistrello, che nominerà i vincitori del Miglior Panettone Tradizionale e del Miglior Panettone Creativo Dolce.A partire da ottobre, i 25 panettoni finalisti saranno in vendita per tutto il mese all’interno del temporary store collocato in un’esclusiva vetrina nel cuore di Milano, in corso Garibaldi, che offrirà visibilità ai talentuosi artigiani e consentirà a migliaia di visitatori di sperimentare l’eccellenza della pasticceria italiana.

Igino Massari

