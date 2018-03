treni cancellati e ritardi in stazione (Foto by Beppe Bedolis)

Treni, altra giornata nera per i pendolari

«Soppressioni senza motivo...» Continua il momento no per Trenord. Anche mercoledì 14 marzo ritardi e cancellazioni sulla tratta Milano Bergamo.

Un’altra giornata da dimenticare e ormai il racconto sembra un copia e incolla di articoli delle giornate precedenti. Sembra non ci sia fine per i disservizi di Trenord e anche oggi, mercoledì 15 marzo, al rientro serale ci sono state brutte sorprese per i pendolari bergamaschi. A segnalare i disagi di treni soppressi e in ritardo il comitato pendolari con un laconico comunicato sui social: «Soppressioni senza motivo, la saga continua...» con tanto di screenshot degli avvisi di Trenord...

© RIPRODUZIONE RISERVATA