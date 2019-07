Aria condizionata ko, treni soppressi

La protesta dei pendolari al Pirellone Ancora 18 treni cancellati nella mattinata di martedì 2 luglio in Lombardia: la protesta dei pendolari in Regione Lombardia.

Ancora treni cancellati – 18 in tutto in Lombardia – nella giornata di oggi, martedì 2 luglio, da parte di Trenord, per permettere la manutenzione degli impianti di climatizzazione sui convogli: «Per assicurare manutenzione straordinaria delle carrozze dotate dei sistemi di condizionamento più vetusti, che potrebbero non funzionare adeguatamente o andare in blocco a causa delle eccezionali temperature di questi giorni, Trenord ha predisposto la rimodulazione d’alcune corse». Per le stesse ragioni, nei giorni scorsi, quelli di maggior caldo, Trenord aveva cancellato numerosi treni causando ritardi per i pendolari e sovraffollamento dei convogli.

Per questo i pendolari hanno manifestato davanti alla sede di Regione Lombardia nella mattinata di martedì 2 luglio: lo slogan della protesta è stato «A piedi si fa prima» per denunciare i disagi nel servizio che ogni giorno i passeggeri delle tratte lombarde devono affrontare per recarsi al lavoro o all’università.

Ecco i treni soppressi martedì 2 luglio:

Sulla Bergamo-Pioltello-Milano:

- 10800 (BERGAMO 06:30 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:33)

- 10812 (BERGAMO 18:30 - MILANO PORTA GARIBALDI 19:33)

- 10803 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:22 - BERGAMO 08:23)

- 10807 (MILANO PORTA GARIBALDI 16:22 - BERGAMO 17:25)

Sulla Lecco-Bergamo-Brescia

:- 4929 (BERGAMO 18:26 - BRESCIA 19:38)

- 4934 (BRESCIA 19:57 - BERGAMO 20:54)

Sulla Milano-Treviglio-Varese:

- 5326 (MILANO PORTA GARIBALDI 18:02 - VARESE 18:55)

