Treni, domenica sciopero regionale

Non sono previste fasce di garanzia Dalle 3 di domenica 14 luglio alle 2 di lunedì 15 luglio lo stop proclamato dal sindacato Orsa. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni.

Sciopero die treni. Dalle ore 3 di domenica 14 luglio alle ore 2 di lunedì 15 luglio è previsto uno sciopero regionale del trasporto ferroviario proclamato dal sindacato Orsa. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. Trattandosi di giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia.

Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Per la lunga percorrenza saranno garantite le corse indicate sul sito di Trenord al link http www.trenord.it/it/assistenza/treni-in-caso-di-sciopero.aspx. Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

