Treni e ritardi, scatta il bonus di ottobre

Ecco le direttrici con il 30% di sconto Trenord ha diffuso l’elenco delle direttrici che a luglio non hanno rispettato lo standard di affidabilità. Gli abbonati potranno acquistare l’abbonamento mensile di ottobre con lo sconto del 30%. Due le tratte bergamasche. Biglietterie, potenziato il servizio.

Trenord ha diffuso l’elenco delle direttrici del Servizio ferroviario regionale che nel mese di luglio 2020 non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Gli abbonati di queste direttrici potranno acquistare l’abbonamento mensile di ottobre con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Ecco l’elenco delle direttrici interessate, due riguardano la provincia di Bergamo

3 Domodossola - Gallarate - Milano

11 Lecco - Bergamo - Brescia

13* Seregno - Carnate

15 Bergamo - Pioltello - Milano

17 Verona - Brescia - Treviglio - Milano

23 Stradella - Pavia - Milano

25 Alessandria - Mortara - Milano

26 Mortara - Novara

39 Lecco - Carnate - Milano

L’indice di affidabilità del servizio tiene conto di ritardi e soppressioni dei treni della direttrice. Quando il valore dell’indice di affidabilità supera lo standard minimo previsto dai Contratti di Servizio, scatta il diritto al bonus per i possessori di abbonamento ferroviario mensile e annuale a Tariffa Ferroviaria Regionale. Per consultare l’indice di affidabilità di tutte le direttrici del mese di luglio 2020 clicca qui.

*Trenord precisa che «poiché il servizio della direttrice 13 Seregno - Carnate è stato oggetto di rimodulazione attraverso la sostituzione con autobus, risulta opportuno in via eccezionale l’erogazione del bonus mensile. Gli abbonati annuali, invece, potranno richiedere il Bonus alla scadenza di validità del proprio abbonamento, secondo quanto previsto dalle Norme Generali».

Per l’attribuzione del Bonus sulle tratte appartenenti a più direttrici e per gli abbonamenti sui quali si applica, Trenord invita a consultare la sezione «Bonus» (Allegato 6) e “l’Art.40” delle Condizioni Generali di Trasporto Trenord.

NUOVE BIGLIETTERIE

E sempre a proposito di trasporti ferroviari, Trenord rileva e riapre sei biglietterie in Lombardia e inaugura un punto vendita a Milano Centrale. L’azienda ha dato il via a un piano di potenziamento del servizio di vendita e assistenza che vedrà entro settembre la riapertura – con estensione degli orari di attività – di punti vendita a Milano Lambrate, Monza, Lodi, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni. Inoltre, da giovedì 17 settembre è attiva a Milano Centrale una biglietteria Trenord, che mercoledì 23 settembre è stata visitata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Claudia Maria Terzi, alla presenza dell’Amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri e del nuovo team di venditori che comprende anche 8 neo assunti, entrati in servizio dopo un percorso formativo.

Situata al piano terra nella galleria commerciale, la nuova biglietteria di Trenord a Milano Centrale è attiva tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 21. Presso il punto vendita i clienti possono rivolgersi agli operatori o utilizzare le distributrici self-service per acquistare i titoli di viaggio: biglietti e abbonamenti per il servizio ferroviario regionale – compresi quelli integrati dell’area STIBM e le proposte turistiche “Discovery Train” – nazionale e per i collegamenti transfrontalieri TILO. Gli operatori sono inoltre a disposizione dei viaggiatori per informazioni e assistenza.

«L’apertura di una nuova biglietteria nella principale stazione milanese – ha commentato l’assessore - si inserisce nel più ampio programma di potenziamento della rete vendita di Trenord, che accolgo positivamente. Oltre all’inaugurazione di Milano Centrale, dove lavorano anche 8 neo assunti, la società ha rilevato sei biglietterie in Lombardia da riattivare entro settembre: Milano Lambrate, Monza, Lodi, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni. Per gli utenti ci sarà il beneficio di un ampliamento del servizio di vendita e assistenza: queste biglietterie saranno aperte tutti i giorni della settimana e con orari giornalieri più estesi».

A Milano, da martedì 22 settembre è inoltre nuovamente attiva la biglietteria presso lo scalo ferroviario di Lambrate. Con la riapertura, il punto vendita, fino ad ora chiuso la domenica, ha esteso gli orari di attività dalle 6.30 alle 20.30 tutti i giorni, sabato e festivi compresi. Per la salvaguardia della salute pubblica nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, si suggerisce ai clienti di prediligere i canali online per l’acquisto dei titoli di viaggio, per evitare assembramenti e code nelle biglietterie. È possibile acquistare online biglietti e abbonamenti per viaggiare con Trenord sull’e-Store di Trenord, tramite l’App Trenord, tramite gli sportelli bancomat di Intesa San Paolo, Unicredit, Ubi, Banca Popolare di Milano abilitati e il servizio Home Banking di Intesa San Paolo.

