(Foto by Il Giornale di Brescia)

Il tabellone luminoso alla stazione di Desenzano sul Garda (Foto by Il Giornale di Brescia)

Treni, il guasto agli impianti

provoca ritardi fino a due ore Un guasto di Rfi tra Ospitaletto e Brescia sta mettendo in crisi il traffico ferroviario con ritardi fino a due ore.

Un guasto agli impianti di Rfi tra Ospitaletto e Brescia nella mattinata di martedì 25 giugno sta mettendo in crisi il traffico ferroviario. Per ferrovie dello Stato la linea interessata dal ritardi è la Milano-Brescia, per Trenord invece è sulle linee Milano-Brescia-Verona e Bergamo-Brescia. Si registrano ritardi, tra i 40 e i 120 minuti e alcune cancellazioni.

