Treni, il lunedì parte con intoppi

Due corse cancellate e un guasto Prima dell’inizio dello sciopero, qualche disagio sulle corse tra Bergamo e Milano Porta Garibaldi.

Nelle prime ore della mattinata di lunedì 28 settembre si sono verificati alcuni disagi alla circolazione ferroviaria, non legati allo sciopero annunciato a partire dalle 10 . In particolare, la corsa Bergamo-Milano Porta Garibaldi delle 7,16 è stata cancellata per manutenzione; cancellata anche la corsa delle 7,45 Bergamo-Milano Porta Garibaldi e sostituita con un servizio bus. Il treno delle 7,20 Bergamo-Milano Porta Garibaldi (via Carnate) si è fermato a Calusco per un guasto ed è arrivato con 59 minuti di ritardo.

