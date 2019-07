Treni, incubo Brescia-Bergamo-Lecco

Ancora il bonus, è il ventesimo di fila L’ultima volta che la linea ha rispettato gli standard del Controllo di servizio è stato nel settembre 2017.

L’ultima volta che i loro treni hanno rispettato i parametri generali di servizio e puntualità era settembre. Ma del 2017. La Brescia-Bergamo-Lecco ha appena tagliato il poco invidiabile primato del 20° bonus erogato. Con-se-cu-ti-vo. In sostanza, come si legge sul sito di Trenord, «nel mese di maggio 2019 la linea (ed altre - ndr) non ha rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di servizio».

Ergo, scatta il bonus che viene erogato sempre tre mesi dopo quello preso in esame: di conseguenza ad agosto «gli abbonati potranno acquistare l’abbonamento mensile con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento».

I forzati della Brescia-Bergamo-Lecco lo fanno da gennaio 2018, da quando è iniziata questa teoria infinita di rimborsi. Che avranno anche il loro valore economico, ma non potranno mai risarcire il tempo passato sui treni e la (pessima) qualità della vita che questo comporta.

