Treni, ordinanza del ministro Speranza

«No ai convogli pieni, ora distanziamento» Un provvedimento per ripristinare la regola che impone di viaggiare sui treni a posti alternati.

«È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine». Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza nella giornata di sabato 1 agosto dopo le polemiche sulla decisione dei gestori di occupare tutte le poltrone. «Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus», sottolinea.

