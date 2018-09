Treni, primo lunedì con il ponte chiuso

Il convoglio straordinario parte vuoto È il primo lunedì per i pendolari ferroviari dopo la chiusura del ponte S. Michele tra Paderno e Calusco che interessa la linea Bergamo-Milano via Carnate. Il treno straordinario adottato da Trenord delle 7.10 per Greco Pirelli parte vuoto e non ferma a Verdello. La presa di posizione die pendolari.

È il primo lunedì dopo la chiusura del ponte S. Michele tra Calusco e Paderno. Sotto osservazione le ripercussioni sui pendolari bergamaschi che devono raggiungere Milano. Per ora la situazione, almeno da Bergamo sembra sotto controllo, non si segnalano particolari disagi. Il treno straordinario delle 7.10 direzione Greco Pirelli, annunciato da Trenord solo domenica sera, per ora non ha riscosso successo tanto che è partito praticamente vuoto come dimostra questa foto scattata da Beppe Citterio e ripresa in un post su Facebook dal Comitato Pendolari bergamaschi.

I pendolari nel ringraziare Regione, Trenord e Rfi per l’attenzione mostrata in questa particolare situazione, mette in luce come il convoglio straordinario sia da mantenere anche se partito praticamente vuoto, magari cercando di perfezionare orario e soprattutto aggiungendo la fermata a Verdello, stazione usata da molti viaggiatori perchè più comoda e con più possibilità di parcheggio rispetto a quella cittadina. Ecco tutto il post del comitato.

