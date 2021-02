Treni, vandali sulle linee bergamasche

Finestrini distrutti: soppresse tre corse Trenord: lunedì 15 febbraio presi di mira tre convogli. In un anno oltre novemila danneggiamenti, il «conto» è salato.

Lunedì 15 febbraio sulle linee ferroviarie bergamasche si sono verificati atti vandalici che hanno comportato la soppressione di tre corse. Ne dà notizia Trenord in un comunicato. In particolare, sulla linea Bergamo-Brescia è stata soppressa per la rottura di finestrini la corsa 10101 (Bergamo 13.42-14.36), mentre per la stessa ragione è stato necessario chiudere e mettere in sicurezza una carrozza sul treno 10137 (Bergamo 17.06-Brescia 18.03).

Sulla linea Milano-Bergamo via Carnate sono state sostituite con bus in seguito ad atto vandalico le corse 25879 (Milano Porta Garibaldi 21.31-Bergamo 22.40) e 25886 (Bergamo 22.20-Milano Porta Garibaldi 23.29). I convogli sono stati condotti in deposito per la manutenzione.

Nel 2019 Trenord ha registrato oltre 9.500 atti vandalici tra graffiti, sedili divelti e distrutti, martelletti frangivento rubati, tendine parasole rubate e strappate. Solo la rimozione dei graffiti nel 2019 ha raggiunto un costo di 1,5 milioni di euro.

Il treno 10137 Bergamo-Brescia

