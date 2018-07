Treni, venerdì «nero» per i pendolari

Oltre allo sciopero, ritardi e cancellazioni In programma a partire dalle 9 di venerdì 6 luglio lo sciopero proclamato da lacune sigle sindacali del trasporto lombardo si protrarrà fino alle 17. Ci sono anche ritardi e cancellazioni.

Nonostante la fascia di garanzia che avrebbe dovuta essere garantita fino alle 9 ci sono ritardi e cancellazioni sulle linee lombarde, il treno 10802 il Bergamo- Milano Porta Garibaldi delle 7.16 è stato cancellato e poi problemi anche su altre linee:

Verona-Brescia-Treviglio-Milano

Il treno 4897 (BRESCIA 07:57 - VERONA PORTA NUOVA 08:47) oggi non sarà effettuato.

I clienti diretti a VERONA PORTA NUOVA possono prendere il treno 2057 (MILANO CENTRALE 07:25 - VERONA PORTA NUOVA 09:15) con le fermate straordinarie di PONTE SAN MARCO, LONATO e CASTELNUOVO DEL GARDA.

Il treno 10901 (MILANO GRECO PIRELLI 05:52 - BRESCIA 07:16) oggi non sarà effettuato.

I clienti diretti a BRESCIA possono prendere il treno 10903 (SESTO S.GIOVANNI 06:46 - BRESCIA 08:12).

Il treno 10910 (BRESCIA 07:44 - SESTO S.GIOVANNI 09:14) oggi non sarà effettuato.

I clienti diretti a SESTO S.GIOVANNI possono prendere il treno 10912 (BRESCIA 08:44 - MILANO GRECO PIRELLI 10:08).

Treviglio-Milano-Varese

Il treno 23003 (MILANO CERTOSA 05:48 - TREVIGLIO 06:50) e il treno corrispondente 23010 (TREVIGLIO 07:10 - VARESE 09:17) oggi sono cancellati, per un guasto al treno.I viaggiatori da MILANO CERTOSA a TREVIGLIO possono utlizzare i treni suburbani della linea S6. I clienti diretti a VARESE possono prendere il treno 23012 (TREVIGLIO 07:40 - VARESE 09:47).

