Treno deragliato, circolazione difficile

«Modifiche almeno fino al 16 febbraio» Almeno fino al 16 febbraio la circolazione dei treni resterà modificata come conseguenza del deragliamento di un convoglio a Pioltello lo scorso 25 gennaio, incidente in cui sono morte tre donne.

Lo spiega Trenord segnalando le variazioni (che prevedono anche bus aggiuntivi e il potenziamento dell’autostradale) e r icordando che fino a domenica i viaggiatori di Trenord a Milano potranno circolare gratuitamente sui mezzi pubblici.Trenord spiega in una nota che sabato 10 e domenica 11 i treni fra Milano e Cremona circoleranno regolarmente, i treni fra Milano Centrale Bergamo circoleranno regolarmente (con una fermata supplementare a Treviglio Ovest) mentre non circoleranno quelli fra Bergamo e Milano Garibaldi.

La rimozione di una delle carrozze del treno deragliato il 25 gennaio sulla linea Cremona-Milano, 6 febbraio 2018. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

(Foto by Daniel Dal Zennaro)

Sulla linea Varese Treviglio ci sarà un treno ogni ora, mentre i restanti treni collegheranno Varese con Milano Garibaldi con la soppressione della fermata Lancetti e fermata straordinaria a Villapizzone. Sulla Milano Brescia Verona ad eccezione di una corsa sabato ed una domenica, mentre i treni della linea Milano Greco Pirelli-Brescia effettueranno fermate straordinarie a Cassano d’Adda, Trecella, Pozzuolo Martesana, Vignate, Segrate con solo due eccezioni. Per quanto riguarda la Milano Novara saranno cancellate alcune corse.

Ci sarà un treno ogni ora (con la soppressione della fermata Lancetti e fermata straordinaria a Villapizzone) da e per Porta Garibaldi mentre gli altri fermeranno a Milano Rogoredo. Da lunedì 12 al 16 febbraio i treni della linea Varese Treviglio circoleranno normalmente così come quelli da e per Cremona. I treni della linea Milano Novara saranno regolari fino a Porta Vittoria e da lì arriveranno a Rogoredo. I treni sulla linea per Bergamo saranno regolari dalla stazione Centrale con fermata straordinaria a Treviglio Ovest (cancellato il Bergamo Milano Centrale delle 7.35) mentre non ci saranno corse fra Bergamo e Milano porta Garibaldi.

Cinque corse saranno cancellate sulla linea Milano-Brescia-Verona, il treno da Verona Porta Nuova delle 15.45 si fermerà a Brescia, mentre fra Milano Greco Pirelli e Brescia quattro corse saranno cancellate. Il treno 10900 (Brescia 4.39-Sesto San Giovanni 6.14) terminerà il viaggio a Treviglio; la corsa 10903 (Sesto San Giovanni 6.46-Brescia 8.12) partirà da Treviglio alle 7.25 anziché da Sesto San Giovanni.

