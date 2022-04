Treno per Orio, conclusa la Conferenza dei servizi: si va verso un progetto modificato

Si sono conclusi venerdì 8 aprile i lavori della Conferenza di servizi sul progetto definitivo del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio, indetta lo scorso dicembre 2021 dalla Commissaria straordinaria di Governo Vera Fiorani, Ad di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Il futuro collegamento ferroviario a doppio binario ha un’estesa complessiva pari a circa 5,3 chilometri, di cui il primo chilometro in uscita dalla stazione di Bergamo in affiancamento alla linea esistente Bergamo-Montello.

Modifica progettuale

«A seguito delle segnalazioni ricevute – spiega Rfi – tra cui quelle del Ministero della Cultura nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, Rfi sta elaborando una nuova soluzione progettuale che prevede per il tratto di linea in prossimità della via Lunga, in luogo del rilevato, uno sviluppo a raso che risponde alle esigenze di salvaguardia del paesaggio e soddisfa le richieste formulate dal territorio. A breve verrà avviato, con apposita Ordinanza della Commissaria, l’iter autorizzativo del progetto comprensivo della suddetta modifica progettuale».