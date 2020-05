Trenord: 30% di passeggeri in viaggio

Lettera: dubbi sulla sanificazione - Video Un lettore ci ha inviato un video della situazione sul treno regionale Trenord 2058 da Verona a Milano centrale con calcinacci per terra e sedili sporchi. «Ma la sanificazione è avvenuta?» si chiede. Trenord: sanificazione a ogni sosta e all’arrivo dei convogli in deposito.

Trenord ha riscontrato una presenza sui treni del 30% rispetto alla norma nella mattinata di lunedì 4 maggio per la ripartenza della Fase 2. Lo affermano in Piazzale Cadorna portavoce della società ferroviaria commentando che «il dato era previsto in base ai risultati di un’indagine che avevamo condotto». La rilevazione è stata effettuata «sui treni più recenti della flotta, impiegati nelle direttrici principali», che sono dotati di contapersone.

Sui treni e nelle stazioni non si sono verificate resse neppure nell’orario di partenza dei pendolari ma alcuni lettori ci hanno segnalato treni sporchi e in un caso sono stati avanzati dubbi sulla sanificazione . Un lettore ci ha inviato anche un video che documenta lo stato del treno su cui ha viaggiato da Verona delle 7.45 diretto a Milano centrale con fermata a Treviglio.

«Vorrei segnalarvi questo “spiacevole inconveniente” che è capitato a mio fratello sul treno regionale Trenord 2058 partito dalla stazione di Brescia questa mattina (lunedì 4 maggio ndr) alle ore 8:28 e in transito anche nella nostra provincia di Bergamo» scrive un lettore al giornale. «Nonostante gli annunci fatti nei giorni scorsi, questo treno non è stato pulito né sanificato e non sono presenti le indicazioni per dove sedersi; i passeggeri sono stati solo avvisati tramite annuncio che queste operazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Mi affido al vostro giornale sperando che, attraverso di voi, questa situazione venga comunicata al pubblico e Trenord provveda velocemente a mettere tutti i viaggiatori nelle condizioni di sicurezza».

Immediato il chiarimento di Trenord che specifica di prestare attenzione alla differenza tra pulizia e sanificazione. La sanificazione - spiega Trenord - avviene a ogni sosta del treno nelle stazioni di arrivo e partenza. Ogni sera poi ogni convoglio viene sottoposto a una sanificazione profonda e accurata all’arrivo in deposito. Altra cosa - chiarisce Trenord - sono calcinacci o impronte che un qualsiasi passeggero può aver lasciato nell’ingresso in treno. Per ogni chiarimento è comunque consultabile sul sito di Trenord.

