Trenord cerca personale

100 capotreno e 100 macchinisti «Per affrontare le nuove sfide della mobilità e realizzare i nostri ambiziosi traguardi cerchiamo persone dinamiche e motivate». È il messaggio che compare sul sito dell’azienda di trasporti.

Le difficoltà per mancanza di personale sono note, Trenord corre ai ripari e mette online un bando per la ricerca di 100 macchinisti e 100 capotreno. Ecco il link per candidarsi.

