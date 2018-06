Trenord, in ritardo anche il sito

Le Mura non ancora patrimonio Unesco Bergamo ancora in corsa per ricevere il riconoscimento di patrimonio mondiale dell’umanità, sono le parole scritte sul sito di Trenord, peccato che il riconoscimento sia arrivato già mesi fa.

Per Trenord , le Mura venete di Bergamo ancora «sono in corsa per diventare patrimonio dell’Unesco», lo si legge nella sezione «Discovery train- Città d’ arte», dedicata al turismo ferroviario in Lombardia, che invita a utilizzare il treno per visitare la nostra regione da turisti: non solo le città d’arte, ma anche i laghi, i parchi e le aree di rilievo ambientali. Si sa che l’ingresso delle Mura nel top dei siti dell’ Unesco risale a diversi mesi fa e la notizia non è passata inosservata e con legittima soddisfazione nella nostra città e provincia. La frase «Scusate il ritardo», questa volta è più che azzeccata anche se non è riferita ai treni ma all’aggiornamento del sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA