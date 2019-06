«Trenord, più treni e meno ritardi

Stiamo ridando efficienza al sistema» Su «L’Eco» in edicola oggi, giovedì 13 giugno, intervista all’amministratore delegato della società, Marco Piuri, che ai pendolari dice: «Spesso si tende a costruire un quadro della propria situazione, senza considerare l’insieme: Trenord trasporta ogni giorno 803 mila persone su 2.300 treni. Questi sono numeri, non favole: il problema è strutturale e serviranno almeno due-tre anni. In sei mesi potevamo riportare il sistema a certe condizioni, e l’abbiamo fatto».

Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord da nove mesi, tira le prime somme del suo mandato alla guida della società in una lunga intervista a «L’Eco di Bergamo», di cui anticipiamo qualche stralcio. «Avevamo come obiettivo di ridare efficienza e regolarità al sistema, e lo stiamo facendo. Non ho mai detto che avrei risolto tutti i problemi, mica ho la bacchetta magica: abbiamo chiesto sei mesi di tempo. C’era un dato medio di 120 soppressioni al giorno e una puntualità del 78%: ora siamo scesi a 40 soppressioni. Per quanto riguarda la puntualità siamo saliti all’87%. Non possiamo accontentarci, ma come si fa a non ammettere che la situazione è migliorata?». In riferimento poi ai pendolari, dice: «Spesso si tende a costruire un quadro della propria situazione, senza considerare l’insieme: Trenord trasporta ogni giorno 803 mila persone su 2.300 treni. Questi sono numeri, non favole: il problema è strutturale e serviranno almeno due-tre anni. In sei mesi potevamo riportare il sistema a certe condizioni, e l’abbiamo fatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA