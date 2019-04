Trezzo, giunti da sostituire

Chiude il ponte sul fiume Adda Chiude al traffico il ponte di Trezzo per consentire i lavori di manutenzione ai giunti. Cambia la viabilità per auto e pedoni.

Giunti da sostituire: chiude al traffico veicolare e pedonale il ponte di Trezzo. Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di tutti i giunti di dilatazione nel tratto del ponte in attraversamento del fiume Adda, dopo l’abitato di Trezzo, lungo la ex strada provinciale Monza - Trezzo. La chiusura per l’esecuzione dei lavori avverrà dalle 6 del 23 aprile alle 24 del 24 aprile e dalle 6 del 26 aprile alle 14 del 28 aprile. Dievieto di transito dunque per tutti i veicoli e i pedoni: la viabilità riprenderà la sua regolarità entro e non oltre le 5 del 29 aprile.

