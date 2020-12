Forte nevicata in corso a Clusone (Foto by Fronzi)

Maltempo, forti disagi lungo le strade

Due incidenti a Pumenengo e Bonate Si segnalano disagi lungo diverse strade della provincia: rallentamenti a causa della neve sulla statale 42 della Valle Cavallina, sulla ex statale 470 e sull’asse interurbano. Bloccato l’ingresso in autostrada a Bergamo.

Gli spazzaneve sono stati in azione per diverse ore nella notte ma la neve incessante rende il passaggio difficoltoso, come spiega il sindaco di Scanzorosciate in un post sui social.

«La neve che sta scendendo è tanta. Tutti i mezzi hanno salato tutto il territorio ieri sera dalle 19.30 all’1.00 e poi hanno ripreso alle 4.00 di stanotte e sono operativi. È il massimo che si riesce a fare continuando a nevicare. Si sta dando la priorità su 80km di strade a quelle principali e poi appena fattibile si continuerà con le altre». L’invito dunque è muoversi solo per situazioni di necessità con catene o gomme da neve.

La situazione in città

«Sono caduti sulla città già oltre 15cm di neve: nelle ore di ieri sono stati sparsi quintali di sale sulle strade e dalle prime ore di oggi oltre 50 automezzi sono al lavoro per garantire la viabilità soprattutto sulle direttrici principali. Qui è possibile seguirne il lavoro in tempo reale: https://www.visirun.com/aprica/. Il contributo e il senso civico di tutti è comunque fondamentale per affrontare al meglio le situazioni di disagio che in caso di neve si vengono a creare» spiega il Comune di Bergamo.

Incidenti in provincia e autostrada bloccata

Segnaliamo anche un paio di incidenti: un ribaltamento di un’auto a Pumenengo, intorno alle 7 di lunedì 28 dicembre, con un ferito in codice rosso lungo la ex statale 106 e ralllentamenti a Bonate lungo la provinciale 342 per un incidente non grave avvenuto intorno alle 8. Bloccato anche l’ingresso in autostrada al casello di Bergamo. Articolo in aggiornamento.

