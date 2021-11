«Trovami», la caccia al tesoro digitale per il turismo ha fatto centro - Video Si è conclusa positivamente la campagna «Trovami – Sono Vicino» per il rilancio del turismo di prossimità a Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Milano.

Con il 31 ottobre si è conclusa l’iniziativa «Trovami – Sono Vicino»: la collaborazione virtuosa fra i Comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Yes Milano, VisitBergamo e VisitBrescia, per promuovere il turismo di prossimità in questi territori.

Dal 1° luglio fino al 31 ottobre 2021, i residenti delle cinque città e di tutto il nord Italia sono stati invitati a scoprire le bellezze «incredibilmente vicine», con una campagna interattiva basata sul gaming. L’esplorazione era affidata ad una serie di QR code da inquadrare e quiz in cui cimentarsi per portare a casa ingressi museali o esperienze turistiche e svelare segreti e curiosità dei nostri territori. I numeri dell’operazione sono davvero interessanti, 1.197 affissioni interattive in 5 territori, 70 contenuti social su 5 diversi canali, 20 pagine web dinamiche e 10 newsletter che han generato ben 6.600 iscrizioni alle Newsletter, 42.600 visite alle pagine web, 2.800 QRcode scansionati e 8.500 partecipanti al contest.

Ecco in video la sintesi di «Trovami – sono vicino» e dei suoi risultati:

«Sono particolarmente soddisfatto dei risultati di questa campagna - afferma Christophe Sanchez, ad di VisitBergamo – non soltanto in termini di alta visibilità e apprezzamento, ma soprattutto perché abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato di portare visitatori nelle nostre città e nei nostri musei. Bergamo col suo 28,74% è stata la seconda città più giocata del concorso - seconda solo a Mantova, con il 29,11 - per vincere “Bergamo” han giocato ben 2.519 persone registrando 1.795 risposte corrette, che si sono trasformate in oltre 500 ingressi in Gamec e Accademia Carrara da parte di visitatori provenienti da fuori città. Oltre ad un aumento di fruizione per i musei cittadini, questo risultato ha portato anche un considerevole indotto per gli esercizi commerciali e di ristorazione, per non parlare del positivo aumento di visibilità per tutto il brand “Bergamo”»

